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Рост расходов на госпрограммы в России оказался бессмысленным

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Финансирование госпрограмм, федеральных и ведомственных целевых программ из резервного фонда правительства в первом полугодии 2020 года достигло рекорда в 1,35 триллиона рублей. Но нередко рост расходов оказывается бессмысленным. К такому выводу пришла Счетная палата России, отчет опубликован на сайте ведомства.

Как показала проверка, чаще всего деньги выделяют без пересмотра показателей, что нарушает связь потраченных ресурсов и результатов. А такая ситуация затрудняет реальную оценку эффективности деятельности властей.

Аудитор Данил Шилков привел в качестве примера ситуацию со строительством «Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта» в Иркутске. В 2019 году Минспорт получил на него 2,15 миллиарда рублей, но затем перераспределил деньги на другие цели — мероприятие под названием «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития хоккея». Ранее на него предлагалось выделить только 300 миллионов рублей.

В результате траты выросли в семь раз, но целевой показатель — 640 тысяч человек, занимающихся хоккеем, — не то что не изменили, его даже не удалось достигнуть. По итогам года показатель составил только 606 тысяч человек.

Счетная палата обнаружила, что чаще всего средства резервного фонда идут на цели, которые не соответствуют целям и задачам госпрограмм, либо вообще не имеют к ним отношения. В 2018 году в 90 процентах решений о выделении средств не указывали, как они повлияют на конечный результат. В первом полугодии 2020-м доля опустилась до 62 процентов.

Более того, нередко деньги выделяются по решению вице-премьера, а не главы правительства, хотя так делать запрещено. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, присутствовавшая на заседании коллегии Счетной палаты, согласилась с этими выводами и с тем, что нужен более строгий контроль за выделением средств.

Ранее глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил отказаться от госпрограмм как инструмента, который за десять лет существования доказал свою неэффективность. По его словам, они нужны только для того, чтобы обеспечить занятость чиновников.

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