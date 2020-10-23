В Госдуме сравнили госпрограммы с «реанимацией покойничка»

На заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы его глава Андрей Макаров предложил отказаться от госпрограмм как инструмента, который за десять лет существования доказал свою неэффективность, передает РБК.

С такими словами он обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, предложив работать на основании национальных целей. Когда министр не согласился с такой идеей, Макаров предположил, что госпрограммы нужны лишь в качестве инструмента занятости чиновников.

«Зачем вы снова пытаетесь реанимировать покойничка? Его можно подкрасить, можно тон наложить, можно румянец, будет выглядеть обалденно совершенно, но не оживет», — заявил депутат. Вместе с тем он заметил, что если госпрограммы нужны для аналитики, то их оставить можно, но только в виде аналитического документа.

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Решетников, в свою очередь, напомнил, что госпрограммы связывают бюджет с национальными целями, и если их закрыть, то им придется искать какую-то замену. В то же время он пообещал перенастроить всю систему, поскольку в нынешнем виде целевые индикаторы госпрограмм не отражают и не нацелены на имеющиеся задачи.

В ходе заседания 23 октября депутаты рассматривали госпрограммы в сфере экономического и энергетического развития. Однако ранее, 20 октября, во время обсуждения комитетом госпрограммы «Развитие образования» Макаров уже говорил, что она ничего не дает в качестве механизма регулирования. Осенью прошлого года Максим Орешкин, предшественник Решетникова на посту главы Минэкономразвития, также сравнивал госпрограммы с «болотом».

Также на этой неделе Счетная палата установила, что за первые восемь месяцев 2020 года на госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» потрачено только 55,3 процента выделенных средств. По двум подпрограммам, «Инвестиционный климат» и «Туризм», потратили 5,2 процента и 11,9 процента денег, а лучше всего исполнена подпрограмма «Управленческие кадры» — на 96,5 процента.