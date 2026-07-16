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16:41, 16 июля 2026Мир

В Европе заявили о приближении войны с Россией по вине фон дер Ляйен

Мема: Решение фон дер Ляйен после визита на Украину приблизило прямую войну Европы с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине деньги на закупку дронов приближает прямую войну между Европой и Россией. С таким заявлением выступил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети Х.

«После визита в Киев председатель ЕК объявила, что Европа предоставит дополнительные 10 миллиардов евро на закупку дронов и ракет, которые будут использоваться против России (...). Никаких ограничений не наложено на Украину, которая может использовать эти дроны без оглядки на международное право. Это еще на один шаг приближает прямую войну между Европой и Россией», — предупредил политик.

Мема назвал Евросоюз «военным союзом», который ведет войну против России на всех фронтах. Он отметил, что очередное финансирование Киева не изменит ход конфликта.

15 июля фон дер Ляйен прибыла с очередным визитом в Киев и заявила о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей Евросоюза и Украины.

Глава ЕК также сообщила, что Брюссель и Киев заключили новый договор по оборонно-промышленному партнерству, касающемуся дронов.

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