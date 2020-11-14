У российской семьи отобрали квартиру и личный лифт

В Ярославле семью заставили освободить чердак многоквартирного дома. Мать и сын самовольно переоборудовали общедомовое имущество под личную квартиру, установив дополнительный лифт. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
С жалобой на действия семьи, противоправно отобравшей общее имущество, в суд обратились чиновники департамента государственного жилищного надзора Ярославской области. Было установлено, что мать и сын перекрыли вход на чердачные помещения и придомовую площадку. Воспользовавшись тем, что их квартира находится на последнем этаже дома, они установили на площадке стеклянную перегородку. В огороженном помещении разместили мебель и стиральную машину, а чердачные помещения переоборудовали под еще одну квартиру, установив себе отдельный лифт.
Суд потребовал демонтировать подъемник и стеклянную перегородку, очистить чердак от личных вещей. Но в итоге срезать замок на двери чердака пришлось приставам. Перегородку собственники согласились убрать самостоятельно.
В сентябре 2020-го в московском районе Люблино нашли квартиру, собственники которой попытались сделать из нее шесть студий. Они провели инженерные коммуникации в каждую из комнат. В отношении владельцев составили протоколы об административном правонарушении.