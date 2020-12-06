Судебные приставы начали сносить дома россиян в 20-градусный мороз

В Кызыле (столица Республики Тыва) судебные приставы в 20-градусный мороз начали сносить частные дома местных жителей, признанные самостроем. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Участки в микрорайоне «Спутник» жители Кызыла приобрели еще в 2016 году и начали строить там дома. Однако, как выяснилось позже, продавец земли не имел прав на эти участки, а потому новые собственники остались без документов: через некоторое время суд признал строения незаконными.

Жильцы вместе с детьми попытались выстроить живой щит вокруг домов, чтобы помешать работе тяжелой техники. Однако, это не помешало судебным приставам, которые действовали при поддержке полицейских. Когда видео происходящего в микрорайоне «Спутник» появилось в соцсетях, в ситуацию вмешался глава Республики Шолбан Кара-Оол .

Он поручил найти недобросовестного продавца земельных участков и найти оптимальное решение проблемы с самостроем, чтобы не оставлять людей зимой на улице без жилья. После этого снос был приостановлен.

24 ноября 2017 года сообщалось, что ярославские власти пообещали построить ветерану Великой Отечественной войны Валентину Махалину новый дом взамен провалившегося под землю.