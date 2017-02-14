Власти Москвы начнут с 14 февраля снос самостроев из прошлогоднего списка

Власти Москвы начнут со вторника, 14 февраля, разбор 13 объектов самостроя, попавших еще под прошлогоднее постановление о сносе, но до сих пор не ликвидированных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости.

Общая площадь этих объектов — 2,4 тысячи квадратных метров. Расположены они в Северо-Восточном и Северо-Западном округе столицы.

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По данным телеканала «Москва 24», 76 процентов владельцев самостроев «четвертой волны» согласились на демонтаж своих объектов в добровольном порядке. Список построек был утвержден мэрией 13 декабря. 11 объектов будет «разобрано» собственными силами, еще по 30 власти Москвы получили согласие на снос при содействии префектур. Всего в новый список попало 54 объекта общей площадью 19,368 квадратных метров.

По данным Госинспекции по недвижимости Москвы, сооружение причисляется к самострою, если город не выделял землю на возведение капитального объекта, а разрешение на его строительство, как и акты ввода в эксплуатацию, не выдавались.

Первый массовый снос самостроя в Москве прошел в феврале 2016 года. Тогда было убрано 103 торговых павильона, большая их часть располагалась возле станций метрополитена.