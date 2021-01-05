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В России предложили амнистию кредитов

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госдуме предложили провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. С таким предложением выступил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, передает РИА Новости.

По его словам, инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». Сурайкин подчеркнул, что соответствующее предложение направлено в Госдуму.

Ранее сообщалось, что россияне, выезд которых ограничен из-за долгов, задолжали в общей сложности 1,6 триллиона рублей. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 декабря 2020 года в России действовало более 4,1 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. При этом более 532 тысяч из них приходилось на должников по алиментам. Их общий долг превышает 115 миллиардов рублей.

В июле в Госдуме в окончательном чтении приняли законопроект о защите бизнеса и пенсионеров от взысканий за долги. Закон позволит защитить имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Пожилые люди могут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. При этом сумма долга не должна превышать миллион рублей.

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