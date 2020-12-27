Более миллиона российских пенсионеров задолжали банкам

Более миллиона российских пенсионеров значатся должниками по кредитам, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России, передает ТАСС.

По информации на 1 ноября 2020 года, 1,3 миллиона должников, в отношении которых принято решение о взыскании задолженности, достигли пенсионного возраста. Всего за 10 месяцев 2020 года судебные приставы взыскали со всех должников 111,3 миллиарда рублей.

Ранее в Госдуме в окончательном чтении приняли законопроект о защите бизнеса и пенсионеров от взысканий за долги. Закон позволит защитить имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Пожилые люди могут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. При этом сумма долга не должна превышать миллион рублей.