Минфин рекомендовал россиянам игру «Не в деньгах счастье»

Министерство финансов представило набор информационных материалов, которые помогут повысить финансовую грамотность населения России. Среди них настольная игра «Не в деньгах счастье», сообщает РБК со ссылкой на сборник.

На сайте проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности опубликована видеоинструкция к игре и дизайн-макет для печати на принтере и в типографии.

В описании к игре говорится, что она отражает современную реальность. «Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей. Для этого нужно всесторонне улучшать уровень их жизни. В игре приходится пользоваться финансовыми инструментами для достижения положительных результатов», — сказано в инструкции.

Среди материалов, рекомендованных регионам, также пособие «Управление личным бюджетом», брошюра и видео «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам», лекция доцента МГУ и ВШЭ Антона Табаха «Финансовая фортификация, или оборонительная финграмотность».

Разным регионам предлагается различный набор материалов для тиражирования. Игра «Не в деньгах счастье» рекомендована 60 субъектам — в их числе Алтайский край, Московская и Липецкая области. В Минфине подтвердили, что соответствующий сборник был направлен в регионы в ноябре.