В России нашли повод поднять цены на массовые продукты

Общественная палата, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили ввести акциз на продукты с повышенным содержанием соли и сахара, сообщают «Известия».

Поводом для такой инициативы ее авторы назвали необходимость дополнительных трат на профилактику неинфекционных заболеваний, например, диабета второго типа.

Они считают, что конкретный размер новых сборов должно определить правительство. В зависимости от них поднимутся цены на такие массовые продукты, как фастфуд, готовая мясная продукция, пицца, пельмени, соусы, консервы, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия и многое другое.

Критерием авторы призывают считать содержание сахара и соли свыше 22,5 грамма и 2,5 грамма на 100 граммов товара. Хотя они допускают, что продукты с естественным повышенным содержанием соли и сахара можно сделать исключением.

Первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артем Кирьянов подчеркнул, что даже дополнительные 50 копеек с одного товара, гипотетический размер нового акциза, позволят снизить траты на лечение заболевших диабетом.

Соответствующие письма направлены руководителям Минфина, Минпромторга и Минздрава. В финансовом ведомстве указали, что обращение не поступило на рассмотрение, а потому введение соответствующего акциза пока не обсуждается.

С 1 января 2021 года в России резко вырастет акциз на табачные изделия — на 20 процентов вместо запланированных 4 процентов. Ожидается, что дополнительные сборы с курильщиков принесут российскому бюджету порядка 80 миллиардов рублей.