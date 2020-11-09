В России вырастут цены на вино

Цены на вино могут вырасти в России в 2021 году из-за увеличения стоимости отечественного виноматериала и популярности российских вин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича.

Он отметил, что скачок неизбежен, поскольку цена на виноград увеличилась вдвое в урожае этого года. Попович также считает, что может возникнуть дефицит алкоголя. По его словам, с одной стороны, сети не умеют продавать вина малых серий, а с другой, у небольших производителей нет навыка работать с торговыми сетями.

Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал закон о повышении акцизов на вино. С 2020-го по 2022 год акциз будет ежегодно подниматься на рубль. Закон направлен на поддержку отечественных производителей. Однако в связи с дефицитом отечественных материалов это может привести к росту цен на алкоголь от пяти до десяти процентов.