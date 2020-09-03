России предрекли дефицит шампанского

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предрек дефицит шампанского в России, об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

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Титов заявил на открытии III Столыпин-форума, что в этом году урожай винограда в стране упадет на 25 процентов, что может привести к проблемам с производством вина. Он связал недостаточный урожай с изменением климата.

В июле Минфин предложил повысить минимальную розничную цену шампанского. Стоимость бутылки объемом 0,75 литра может вырасти с 164 до 169 рублей. Предполагается, что изменения вступят в силу с января 2021 года.

Пандемия коронавируса вызвала самое резкое сокращение спроса на шампанское в мире со времен Второй мировой войны. В связи с этим, например, французские производители договорились собирать меньше винограда. Такой шаг приведет к тому, что пятая часть урожая сгниет.