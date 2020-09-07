Россиян успокоили насчет нехватки шампанского

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) успокоила россиян относительно дефицита шампанского, в частности, перед Новым годом: в ведомстве заверили, что недостатка в напитке не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника контрольно-финансового управления ведомства Владимира Мишеловина.

В ФАС указывают, что колебания цен будут держаться в пределах нормы, а дефицит считают маловероятным. «Будем надеяться, что перед Новым годом на полках наших магазинов россияне найдут напитки не только всем известных брендов, но и новых производителей и поставщиков», — указал Мишеловин.

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Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предупреждал, что шампанского может не хватить. По его словам, в этом году урожай винограда может упасть на четверть, что чревато проблемами с производством вина.

С января будущего года средняя цена на шампанское в России вырастет до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. В целом из-за пандемии коронавируса спрос на шампанское рекордно упал. В частности, во Франции приняли решение собирать меньше винограда, так что часть урожая попросту пропадет.