В России задумали увеличить цены на шампанское, с такой инициативой выступили в Минфине. Ведомство предложило повысить минимальную розничную цену напитка. Как сообщает ТАСС, стоимость бутылки объемом 0,75 литра вырастет со 164 до 169 рублей.

Предполагается, что изменения вступят в силу с января будущего года. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее российский Минфин предлагал повысить минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Таким образом стоимость самой дешевой бутылки водки объемом 0,5 литра увеличится с 230 до 238 рублей, коньяка — с 433 до 446 рублей, бренди — с 315 до 324 рублей. Нижняя ценовая граница кроме крепкого алкоголя также распространяется на игристые вина и шампанское. Она необходима для борьбы с контрафактной продукцией.