Из-за коронавируса во Франции уничтожат виноград

Пандемия коронавируса вызвала самое резкое сокращение спроса на шампанское со времен Второй мировой войны. В связи с этим производители договорились собирать меньше винограда — часть урожая будет уничтожена. Об этом пишет The Times.

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360 производителей, на которых приходится около 90 процентов закупок винограда сортов шардоне, пино-нуар и пино-менье, заключили соглашение с виноградарями. Те обязуются собирать не более восьми тонн винограда с гектара, что на 22 процента меньше, чем в прошлом году.

Это приведет к тому, что пятая часть урожая сгниет. Продажи компании LVMH, которой, например, принадлежат бренды шампанского Moet&Chandon, Krug, Dom Perignon и Veuve Clicquot, рухнули на 30 процентов из-за пандемии коронавируса.

В июле стало известно, что в России могут повысить цены на шампанское, с такой инициативой выступил Минфин. Стоимость бутылки объемом 0,75 литра вырастет со 164 до 169 рублей. Изменения вступят в силу с января будущего года.