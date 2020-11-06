Россиянин рассказал об обмане продавцов вина в Абхазии

Побывавший в Абхазии россиянин рассказал об обмане туристов при покупке вина. Своими наблюдениями Александр поделился в блоге «Тур в Мир» на платформе «Яндекс Дзен».

По словам путешественника, схема обмана действует следующим образом: во всех туристических локациях республики и остановочных станциях экскурсий есть торговые ряды с продуктами местного производства. Самыми популярными считаются мед, чача, коньяк и вина.

«Все эти товары привлекают покупателей национальным колоритом. Да еще и продавцы настойчиво зазывают попробовать продукт. В случае отказа в ход вступают манипулятивные фразы: "Отказаться — значит обидеть человека". Если вы согласились, значит попались на уловку. Продавцу главное заманить вас, чтобы во время разговора угостить товаром», — написал турист.

Предложенное вино, отметил россиянин, «без сомнения будет отличным», а затем диалог сведется к тому, что в магазине осталась одна бутылка, «именно для вас». Но когда человек откроет купленный напиток, он поймет, что это совсем другое вино.

«С подобной ситуацией я столкнулся, когда ездил на Рицу. У Голубого озера меня буквально окружили местные продавцы. Но я вовремя понял ситуацию с подменой и попросил налить из бутылки, которую они пытались мне продать. Как и предполагал, внутри была бормотуха чистой воды. (...) Потому я не рекомендую покупать вино в уличных лавках», — подытожил путешественник.

Такие же образом, добавил он, приезжих могут обманывать и при покупке соков из местных фруктов, которые продают в туристических местах. С недобросовестными продавцами можно столкнуться в любом городе, ведь у них нет постоянных клиентов — только бесконечный поток туристов, которым можно «впарить некачественный товар по завышенной цене».

Ранее российские туристы, отдохнувшие в Турции, рассказали об обмане в ресторане а-ля карт при отеле. По их словам, ужин обошелся в 40 евро (3,7 тысячи рублей), а блюда оказались те же самые, что и за шведским столом.