Отдыхающая в Египте украинка рассказала о «чудовищных преступлениях» местных

Украинская туристка, поехавшая отдыхать в Египет с матерью, рассказала о схеме обмана и «чудовищных преступлениях» местных жителей. Ее историей поделилась подруга в группе «Черный список Одессы» в Facebook.

Так, по словам путешественницы, сотрудники отеля подделали тест ее матери на коронавирус из-за того, что женщины не хотели приобретать экскурсию у гида. В итоге 70-летнюю украинку закрыли на карантин «в ужасных условиях».

«Собственно, отдых был уничтожен. Стресс для пожилого человека страшный. На момент ареста она чувствовала себя великолепно и ни на что не жаловалась. У доктора я попросила письменное подтверждение результата теста, который он мне не дал, сославшись на то, что их сообщают по телефону, а лишь спустя несколько суток присылают в письменной форме, что было абсолютной ложью», — поделилась туристка.

Как предположила украинка, гид в сговоре с медиком. Руководство отеля решило отомстить женщинам за то, что они отказались покупать тур. «И этот алчный гид в содействии с доктором решил выкачать из меня деньги на лжелечение мамы, закрыв ее в грязные казематы, в которых тек кондиционер, расплавился пульт от телевизора, не работал холодильник, лежала вековая пыль... И вместо еды приносили объедки. Полный ужас заточения», — сообщила отдыхающая.

Она добавила, что позже потребовала от врача сделать повторный тест и он оказался отрицательным, а представитель страховой компании предложил девушке обратиться в полицию и объяснил, что только при письменном подтверждении положительного результата теста можно закрыть человека в карантин.

Тем не менее, в турагентстве постоялицу отговорили писать заявление в правоохранительные органы, объяснив это тем, что девушку могут посадить за обвинения, «так как в Египте работает презумпция невиновности». В итоге она связалась с руководством объекта размещения в социальных сетях, однако пока так и не получила ответа.

В ноябре российская туристка, отдохнувшая в Египте во время пандемии коронавируса, описала страну словами «разруха, грязь и смрад» и сравнила ее с Турцией. Путешественница обратила внимание на то, что в Египте страшно выходить из отеля. Кроме того, россиянке не понравилось и отношение жителей к отдыхающим.