Отдохнувшая в Египте россиянка описала страну словами «разруха, грязь и смрад»

Российская туристка, отдохнувшая в Египте во время пандемии коронавируса, описала страну словами «разруха, грязь и смрад» и сравнила ее с Турцией. Своим мнением она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, в первую очередь путешественница обратила внимание на то, что в Египте страшно выходить из отеля. «Без мужа я бы точно не решилась. Вокруг беднота и разруха, грязь и смрад. Это я про Гизу, Каир и Хургаду. В Шарме должно быть получше», — пояснила она, отметив, что в Турции за пределами гостиницы всегда чувствует себя в безопасности.

Кроме того, россиянке не понравилось и отношение жителей Египта к отдыхающим. «Отношение к вам — просто как к мешку с деньгами. Никому не интересно, что вы больше не захотите вернуться к ним в страну. Главное, получить выгоду здесь и сейчас», — выразилась блогерша и привела в пример историю, когда гид предложил им приобрести аксессуар по цене в 15 раз выше обычной.

Путешественница была разочарована количеством развлечений на курорте. «Египет — это море и один день на пирамиды! Вот, собственно, и все. Ну разве что еще можно по пустыне покататься. Ни тебе красивой природы, ни шоппинга, ни луна-парков — ничего», — пожаловалась она.

При этом, по ее словам, Турция в плане досуга очень разнообразна. «Здесь столько всего можно смотреть и делать за пределами отеля, что вам понадобится несколько лет, чтобы охватить хоть часть всего этого разнообразия», — поделилась своим наблюдениями россиянка.

В заключение она добавила, что и национальная кухня в Египте оказалась гораздо хуже турецкой. «Все очень своеобразное и непонятное на вкус. Мешанина какая-то», — подытожила блогерша.

Ранее в октябре россиянка назвала «три ярких ужаса» отдыха в Египте. В первую очередь она указала на недостроенные дома, которые выглядят «как после бомбежки». По ее словам, строения остаются в таком виде, и там живут люди. Кроме того, автор блога отметила «адские дороги», на которых «никто не слышал о ПДД», в связи с чем найти неиспорченные автомобили практически невозможно.