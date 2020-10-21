Российская туристка назвала «три ярких ужаса» отдыха в Египте

Побывавшая в Египте россиянка назвала «три ярких ужаса» отдыха в стране. Своими впечатлениями туристка поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила блогерша, в этом году она отправилась отдыхать самостоятельно, потому в полной мере «хлебнула» неприятных впечатлений, с которыми обычно «не сталкиваются пакетные туристы».

В первую очередь россиянка указала на недостроенные дома, которые выглядят «как после бомбежки». По ее словам, строения остаются в таком виде, поскольку местные жители «не обязаны платить налоги с недостроев».

«Весь нетуристический Египет, что мы видели, а это Гиза, Каир и Хургада, по большей части состоит из таких домов, в которых живут люди. Такого уродства я еще не видела», — написала она.

Кроме того, автор блога отметила «адские дороги», на которых «никто не слышал о ПДД», в связи с чем найти неиспорченные автомобили практически невозможно.

«К ДТП у них отношение такое: если машина осталась на ходу, никто сотрудников не вызывает, никаких страховок нет», — рассказала она, приведя в качестве примера случай, когда ее автобус врезался в легковой автомобиль на стоянке и водитель «просто выпрямил бампер при содействии мужиков».

«И не дай вам бог проехаться на такси с лихим водителем по Каиру. Американские горки отдыхают», — добавила россиянка.

Третьим «ужасным» пунктом туристка назвала отношение самих египтян к приезжим. По словам блогерши, за всю поездку она встретила только одного местного жителя, который не пытался ее обмануть, а, наоборот, помог со словами «не пугайтесь, мне от вас ничего не нужно, у меня все есть».

«Египет мог бы стать очень привлекательным направлением для самостоятельных путешественников, и страна бы могла быстрее начать развиваться, но с таким отношением, как сейчас, шансов на это у них нет. Всем интересна только сиюминутная выгода, а дальше хоть потоп», — подытожила путешественница.

Ранее та же российская туристка описала египетский all inclusive фразой «просто умереть с голоду». Как отметила блогерша, такое питание оправдывалось «невероятно низкой ценой» — 3,5 тысячи рублей за ночь на троих.