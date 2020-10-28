В России решили собрать триллионы рублей налогов дополнительно

Повышение налоговой нагрузки в 2021-2023 годах в России позволит получить порядка 2,6 триллиона рублей налогов дополнительно. К такому выводу пришли специалисты РЭУ имени Плеханова в экспертном заключении на проект федерального бюджета на этот период, который подготовлен для Госдумы, пишет газета «Известия».

Наибольшая нагрузка в плане роста выпадет на нефтяников, на которых решили заработать более триллиона рублей за три года. Из них 536,6 миллиарда через изменение режима налога на добавленный доход (НДД), а 498,6 миллиарда — через повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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Также 175,1 миллиарда и 160,6 миллиарда рублей соберут соответственно после отмены льгот и налогового вычета по НДПИ и введения повышающего коэффициента на НДПИ по некоторым видам твердых полезных ископаемы.

Еще 453,3 миллиарда получат с помощью пересмотра соглашений о двойном налогообложении с рядом стран, а 395,6 миллиарда — с увеличения ставки НДФЛ для повышенных доходов и налога на депозиты или облигации на крупную сумму. Рост акцизов на табачную продукцию должен обеспечить 234 миллиарда рублей, а отказ от освобождения от НДС операций по продаже исключительных прав на иностранное программное обеспечение — 121,5 миллиарда.

В РЭУ отметили, что план по сбору налогов не слишком сходится с бюджетным прогнозом Минэкономразвития. Кроме того, он не учитывает возможное изменение макроэкономической ситуации. Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов подтвердил, что поступления более 800 миллиардов рублей в год дополнительно — это очень много и не сходится со средним сценарием развития ситуации.

В материале также отметили, что проблемой станет рост платежей по госдолгу. В 2023 году они возрастут до 1,2 процента ВВП. В общей сумме расходов бюджета доля вырастет почти в два раза — с 3,8 до 7,2 процента. Таким образом, эта статья расходов обойдет образование, здравоохранение и помощь регионам.

В понедельник, 26 октября, профильный комитет Госдумы рекомендовал принять бюджет в первом чтении. Нижняя палата парламента рассмотрит его в среду, 28 октября.