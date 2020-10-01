Мальта уступила требованию России по налогам

Россия и Мальта подписали протокол по изменениям в соглашении об избежании двойного налогообложения. Речь идет об увеличении до 15 процентов налога на доходы в виде дивидендов и процентов, как и требовала Москва, говорится в сообщении на сайте российского Минфина.

Ратификация протокола состоится до конца текущего года, чтобы его положения могли применять с 1 января 2021 года. Документ аналогичен тому, что ранее подписали Россия и Кипр. Российские власти угрожали разорвать изначальный договор в том случае, если страны не пойдут на уступки.

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В новом виде соглашение предусматривает, что льготный режим на дивиденды и проценты сохранится для институциональных инвестиций, публичных компаний, не менее 15 процентов акций которых свободно обращаются, и владельцев не менее 15 процентов капитала компании, выплачивающей указанные доходы в течение года. Для них сохранится ставка 5 процентов.

Пересмотр условий не затронет также доходы, выплачиваемые по еврооблигациям, облигациям российских компаний и займам, которые выдают иностранные банки.

Подписавший документ со стороны России замминистра Алексей Сазанов рассказал, что следующим предполагается утверждение протокола с Люксембургом. Ведутся переговоры и с Нидерландами.

Идею повышения налога на дивиденды и корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран в марте озвучил президент России Владимир Путин. По оценке Минфина, доход от нее составит 130-150 миллиардов рублей в год.