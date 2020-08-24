Кипр вынудил Россию пересмотреть взгляд на налоги для богачей после того, как согласился на ее предложение по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

Российские власти по поручению президента Владимира Путина в 2020 году начали ликвидировать возможности для безналогового вывода капитала из России за рубеж. В Минфине, ожидая, что компании вернутся в Россию, в том числе в особые зоны в Калининграде и Владивостоке, утвердили инициативу о минимальной ставке налога на дивиденды за рубеж для их резидентов. Ее собрались установить на уровне пяти процентов вместо пятнадцати. Документ опубликовали на портале нормативных правовых актов, однако спустя несколько дней он исчез с сайта.

В Минфине пояснили, что законопроект о расширении налоговых льгот доработают, в него внесут поправки с учетом согласия Кипра изменить условия договора о двойном налогообложении. После этого документ опубликуют повторно.

Ранее в августе стало известно, что Кипр согласился пересмотреть условия соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Он согласился повысить ставки налогов на дивиденды и проценты у источника до 15 процентов. Затем на аналогичные уступки России пошла Мальта.