Российские власти помогут богачам платить меньше налогов

Российские власти помогут отечественным богачам и компаниям, зарегистрированным в низконалоговых странах и юрисдикциях и лишившимся возможности платить меньше налогов из-за разрыва двусторонних соглашений. Минфин представил изменения в Налоговый кодекс, касающиеся предприятий-резидентов специальных административных районов (САР) России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В законопроекте уточняются налоговые ставки для резидентов двух действующих в России с 2018 года САР: на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке. Они имеют статус международных холдинговых компаний. Зарегистрироваться в САР могут только иностранные юридические лица, прошедшие процедуру редомициляции — возвращения на родину основных бенефициаров.

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По нынешним правилам, резиденты САР имеют право на ряд налоговых льгот. Они освобождаются от налога на прибыль, полученную за счет прироста капитала или дивидендов дочерних структур. Выплачиваемые ими в адрес собственников дивиденды в России облагаются налогом по ставке пять процентов. Однако для получения льгот необходимо соблюсти условие: компании должны быть публичными по состоянию на 1 января 2018 года.

В российском законодательстве публичными компаниями называются те, чьи акции торгуются на бирже или были размещены среди неограниченного круга лиц по открытой подписке. Большинство российских компаний, зарегистрированных в офшорных и квазиофшорных юрисдикциях, не соблюдают это условие.

В законопроекте Минфина предлагается отменить его и предоставить возможность платить налоги на дивиденды у источника (выплачивающей их компании) по пониженной ставке в пять процентов. По замыслу авторов, такая мера привлечет в российские САР новых резидентов. На данный момент в них числится 33 резидента, из них во Владивостоке — только два.

Инициатива подготовлена на фоне масштабных переговоров России с зарубежными странами о пересмотре условий двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения. Согласно им, дивиденды, выплачиваемые российскими источниками за рубеж, как правило, облагаются в России по льготной ставке. Однако в ходе одного из весенних выступлений перед гражданами президент Владимир Путин назвал такой подход несправедливым и поручил повысить ставку до стандартных 15 процентов.

На данный момент договоренностей удалось достичь с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Предложение также сделано властям Нидерландов, ожидаются скорые переговоры с Гонконгом и Швейцарией. Эти страны и регионы не являются офшорами в классическом понимании, однако часто используются компаниями и частными лицами, желающими снизить налоговую нагрузку, в том числе россиянами.