Российских олигархов будут выманивать из офшоров по-новому

Минэкономразвития разработало новый механизм, с помощью которого российских олигархов и их бизнес будут выманивать из офшорных юрисдикций, сообщается на сайте ведомства. Он предполагает регистрацию в российских специальных районах транзитом через третьи страны.

В подготовленном министерством законопроекте предусмотрена возможность перерегистрации международных компаний в специальные административные районы (САР) России через третьи юрисдикции — на тот случай, когда прямая смена места регистрации (редомициляция) невозможна.

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По мнению авторов, среди которых замминистра экономического развития Илья Торосов, изменения позволят повысить привлекательность российских САР и создать предпосылки для возвращения капитала российских бизнесменов на родину.

Специальные административные районы, получившие неофициальное название российские офшоры, были созданы в России в 2018 году. На данный момент их два: на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининграде. Зарегистрированные в них компании, преимущественно холдинговые, получают статус международных и налоговые льготы. В частности, резиденты имеют право не платить налоги на прибыль в виде дивидендов.

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