Мальта согласилась повысить налоги ради России

Мальта согласилась пересмотреть условия соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, говорится в сообщении на сайте российского Министерства финансов.
Островное государство согласилось повысить ставки налогов на дивиденды и проценты у источника до 15 процентов, как того хотела Москва. При этом некоторые категории институциональных инвесторов смогут в виде исключения сохранить прежние льготные ставки.
Мальта стала второй страной, с которой Россия договорилась об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения. В начале августа договоренностей на аналогичных условиях удалось достичь с Кипром.
В настоящее время переговоры о повышении налоговых ставок ведутся с властями Люксембурга и Нидерландов — популярных для регистрации бизнеса стран, предоставляющих льготные налоговые условия компаниям и людям. В ближайшее время предложение о пересмотре могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.
Россия имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с большинством стран мира. По их условиям, основная часть налога на трансграничную прибыль с дивидендов, процентов и роялти взимается по месту регистрации получателя — при условии, что он является конечным получателем выплат. По месту выплаты налоги взимаются по льготным ставкам — от 0 до 10 процентов.
С инициативой повысить ставки налогов на трансграничную прибыль от российского источника весной выступил президент Владимир Путин. По его словам, ставка 15 процентов, действующая для российских компаний, владеющих менее чем 50-процентной долей в компании-плательщике, будет более справедливой.