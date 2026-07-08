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Силовые структуры
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15:50, 8 июля 2026Силовые структуры

Россияне на лодках не поделили Енисей и устроили смертельную битву на веслах

65-летний россиянин не поделил Енисей с лодочниками и устроил бой на веслах
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, подозреваемого в покушение на жизнь местных жителей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 июля 2026 года подозреваемый двигался на своем маломерном металлическом судне с подвесным мотором в акватории реки Енисей. На пути ему попалась надувная лодка, в которой сидели двое друзей. Спор о том, кто кому должен уступить проход быстро перерос в конфликт с использованием резких выражений и нецензурной лексики. В какой-то момент мужчины вступили в битву на веслах.

Судовладелец ловко сбил одного из противников, нанеся несколько ударов веслом, а после постарался переехать его лодкой, чтобы разрезать вращающимся винтом мотора. Однако потерпевший успел своевременно нырнуть, что спасло ему жизнь. Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Саратовской области пастух ударил по голове тракториста из ревности к лошади.

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