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Силовые структуры
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13:54, 8 июля 2026Силовые структуры

Ревность пастуха к лошади и трактористу довела до уголовного дела

В Саратовской области пастух ударил по голове тракториста из ревности к лошади
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: frantic00 / Shutterstock / Fotodom

В Саратовской области полиция возбудила уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Энгельсского района, напавшего на 64-летнего местного жителя. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, все началось с выпаса табуна лошадей на поле, где потерпевший пенсионер чинил трактор. Пастуху показалось, что тракторист без разрешения проявил ласку к непарнокопытному и погладил ее. Ревнивец потребовал прекратить гладить его лошадей. Оправдания и доводы о том, что пастуху показалось, лишь раззадорили агрессора, он схватил гаечный ключ и сильно ударил им по голове оппонента.

Пенсионер получил ссадину и написал заявление в полицию. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции изъяли у пастуха из села Столбовое Еврейской автономной области 65 килограммов марихуаны, которую он собрал, пока занимался выпасом лошадей летом.

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