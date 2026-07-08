Ревность пастуха к лошади и трактористу довела до уголовного дела

В Саратовской области пастух ударил по голове тракториста из ревности к лошади

В Саратовской области полиция возбудила уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Энгельсского района, напавшего на 64-летнего местного жителя. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, все началось с выпаса табуна лошадей на поле, где потерпевший пенсионер чинил трактор. Пастуху показалось, что тракторист без разрешения проявил ласку к непарнокопытному и погладил ее. Ревнивец потребовал прекратить гладить его лошадей. Оправдания и доводы о том, что пастуху показалось, лишь раззадорили агрессора, он схватил гаечный ключ и сильно ударил им по голове оппонента.

Пенсионер получил ссадину и написал заявление в полицию. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции изъяли у пастуха из села Столбовое Еврейской автономной области 65 килограммов марихуаны, которую он собрал, пока занимался выпасом лошадей летом.