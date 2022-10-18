Российский пастух при выпасе лошадей насобирал за лето 65 килограммов марихуаны

МВД: в ЕАО пастух во время выпаса лошадей насобирал за лето 65 килограммов марихуаны

Сотрудники полиции изъяли у пастуха из села Столбовое Еврейской автономной области (ЕАО) 65 килограммов марихуаны, которую он собрал пока занимался выпасом лошадей летом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчина рассказал полицейским, что нашел в окрестностях села кусты дикорастущей конопли и, пока животные паслись, собирал растения. Часть он высушил и сложил в мешки на хранение, а остальное оставил россыпью для употребления.

Изъятое было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что в мешках хранилась марихуана.

Следователь МВД возбудил против пастуха уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических веществ»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.