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15:49, 8 июля 2026Бывший СССР

В МИД Украины анонсировали переговоры с Орбан

Сибига анонсировал переговоры с Анитой Орбан для подготовки встречи Зеленского и Мадьяра
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига анонсировал переговоры с венгерской коллегой Анитой Орбан для подготовки встречи президента республики Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы с ней обсудим формат, место и время. В этой встрече заинтересованы обе стороны. Неоднократно звучало о нашей настроенности на восстановление добрососедского диалога», — заявил Сибига.

По его словам, страны нуждаются друг в друге и открыты для диалога.

Ранее стало известно, что Венгрия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но не будет поставлять ей оружие или отправлять свой военный контингент.

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