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15:56, 8 июля 2026Бывший СССР

Президент граничащей с Россией страны назвал удары США по Ирану «нашей войной»

LRT: Науседа назвал конфликт США и Ирана войной Литвы
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Alastair Grant / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО к единству, назвав обострение ситуации вокруг Ирана «нашей войной». Об этом со ссылкой на заявление литовского лидера на саммите Североатлантического альянса в Анкаре сообщила телекомпания LRT.

«Совершенно очевидно, что это наш конфликт, и наша война тоже, и мы должны оставаться едиными, если ожидаем солидарности от Соединенных Штатов», — заявил литовский лидер.

Науседа отметил, что сейм (парламент) Литвы санкционировал развертывание до 40 литовских военнослужащих и гражданских сотрудников национальной обороны для участия в международных операциях, направленных на восстановление судоходства в Ормузском проливе.

«Мы, конечно, обеспокоены дальнейшей эскалацией кризиса на Ближнем Востоке, но в то же время понимаем, что должны решить проблемы, связанные с возможной разработкой ядерного оружия в Иране. Поэтому моя страна солидарна с Соединенными Штатами», — добавил президент.

Ранее Науседа предположил, что НАТО может распасться, если члены альянса не достигнут целевого показателя по расходам на оборону. По его мнению, нынешнее положение дел плохо скажется на духе коллективной обороны в организации и может стать проблемой.

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