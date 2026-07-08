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16:55, 8 июля 2026Мир

Рютте допустил участие НАТО в войне против Ирана

Рютте: Нахождение Ирана вне территории НАТО не мешает вмешательству альянса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность участия альянса в войне против Ирана. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре. Трансляция доступна на YouTube-канале Associated Press.

«Тот факт, что Иран находится за пределами территории НАТО, не означает, что НАТО не может принять участие», — сказал Рютте, отвечая на вопрос об ударах США по Ирану. Генсек подчеркнул, что все члены альянса заявили о недопустимости обретения Ираном ядерного оружия.

Ранее Рютте на полях саммита альянса в Анкаре полностью поддержал ночные удары США по Ирану, назвав их необходимыми. По его словам, Иран нарушает режим прекращения огня, совершая нападения на коммерческие суда, поэтому США должны реагировать решительно. При этом генсек НАТО выразил ожидание, что союзники альянса на саммите подтвердят единую позицию о недопустимости получения Тегераном ядерного потенциала.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. МИД Исламской Республики обвинил Вашингтон в несоблюдении меморандума о взаимопонимании, отметив, что за минувшие три недели американская сторона неоднократно нарушала его условия.

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