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16:37, 8 июля 2026Мир

Трамп заявил о возможности США закрыть небо над Украиной

Трамп: США могут обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной в случае необходимости. Этим американских лидер поделился во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Да, если это необходимо», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о готовности США помочь Украине закрыть небо в рамках будущих гарантий безопасности.

Американский лидер также отметил, что США предоставят гарантии безопасности Киеву для «спасения жизней людей».

Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают создание «фактического режима прекращения огня» на Украине с помощью американского «воздушного щита», который усилит противовоздушную оборону и закроет небо от беспилотников.

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