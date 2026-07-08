Трамп заявил о возможности США закрыть небо над Украиной

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной в случае необходимости. Этим американских лидер поделился во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
«Да, если это необходимо», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о готовности США помочь Украине закрыть небо в рамках будущих гарантий безопасности.
Американский лидер также отметил, что США предоставят гарантии безопасности Киеву для «спасения жизней людей».
Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают создание «фактического режима прекращения огня» на Украине с помощью американского «воздушного щита», который усилит противовоздушную оборону и закроет небо от беспилотников.