19:49, 8 сентября 2025

Европа захотела закрыть небо над Украиной при помощи США

FT: Европа хочет закрыть небо над Украиной при помощи «воздушного щита» США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европа не верит в возможность достичь прекращения огня в украинском конфликте дипломатическим путем, и поэтому хочет закрыть небо над Украиной при помощи США. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Газета пишет, что многие страны из «коалиции желающих» на самом деле не желают отправлять свои войска на Украину. В частности, речь идет о Германии, Италии и Польше. Даже те страны, которые планируют это сделать, хотят, чтобы США обеспечили «материально-техническую и воздушную поддержку». Кроме того, они будут готовы отправить своих военных только после достижения режима прекращения огня.

«Сейчас идут разговоры о создании "фактического режима прекращения огня" с помощью американского "воздушного щита" для Украины», — говорится в материале.

Предполагается, что этот щит усилит противовоздушную оборону Украины, закрыв небо от беспилотников. Европейцы, в свою очередь, предложили оказать военно-морскую поддержку. Также обсуждается вопрос о размещении авианосцев, «вероятно, из Европы».

Европейские страны при этом не хотят полагаться на слова президента США Дональда Трампа. Вместо этого они рассчитывают, что Конгресс США одобрит «более жесткие меры против России».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Вместо этого Вашингтон продает технику странам НАТО.

