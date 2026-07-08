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16:50, 8 июля 2026Спорт

Россиянин выиграл почти 38 миллионов рублей на матче ЧМ-2026

Россиянин выиграл 37,8 миллиона рублей, поставив на ничью в матче ЧМ Колумбия — Швейцария
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Albert Gea / Reuters

Россиянин выиграл почти 38 миллионов рублей на матче 1/8 финала ЧМ-2026 КолумбияШвейцария. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 12 миллионов на ничью в матче 1/8 финала Колумбия — Швейцария с коэффициентом 3,15. Команды завершили основное и дополнительное время со счетом 0:0. Таким образом, россиянин выиграл 37,8 миллиона рублей. К текущему моменту этот выигрыш стал самым крупным среди клиентов российских букмекерских контор во время чемпионата мира.

В серии пенальти со счетом 4:3 выиграли швейцарцы. Таким образом, они вышли в четвертьфинал мундиаля, где 12 июля сыграют со сборной Аргентины. Встреча пройдет в Канзас-Сити и начнется в 04:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры объявили, что футболист сборной Аргентины Лионель Месси стал главным фаворитом в бомбардирской гонке на ЧМ-2026. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 2,10. На данный момент Месси забил восемь голов, по семь мячей у француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда.

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