Эксперты считают аргентинца Лионеля Месси главным фаворитом бомбардирской гонки ЧМ-2026

В бомбардирской гонке ЧМ-2026 появился новый фаворит. Об этом сообщает Betonmobile.

Аргентинец Лионель Месси отличился в матче 1/8 финала с командой Египта, в котором его команда выиграла со счетом 3:2. Таким образом, он забил восьмой гол на текущем чемпионате мира и вырвался вперед в бомбардирской гонке, опередив француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холланда, у которых по семь мячей.

Сделать ставку на то, что Месси станет лучшим бомбардиром турнира, можно с коэффициентом 2,10. Успех Мбаппе оценивается с котировкой 2,30, а на Холланда можно поставить с коэффициентом 8,00.

Ранее букмекеры отказались засчитывать ставки на то, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заплачет по ходу чемпионата мира. На исход, где условием считалось, что слезы должны быть явно видны, а Роналду должен находиться на поле или скамейке запасных, поставили свыше пяти миллионов долларов. После поражения Португалии от Испании в матче 1/8 финала (0:1) платформа Polymarket отметила результат как «нет», хотя в сети появились фотографии Роналду с заплаканным лицом.