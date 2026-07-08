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09:27, 8 июля 2026Спорт

Египет подал жалобу на судейство в матче с Аргентиной

Египетская футбольная ассоциация пожаловалась на судейство в игре плей-офф ЧМ с Аргентиной
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Paul Childs / Reuters

Египетская футбольная ассоциация (EFA) пожаловалась на судейство в игре плей-офф чемпионата мира-2026 с Аргентиной. Об этом сообщает As.

Президент EFA Хани Абу Рид отметил, что главный судья матча Франсуа Летескье допустил серьезные ошибки, которые повлияли на ход игры. Также он обвинил арбитра в применении двойных стандартов и потребовал провести расследование в его отношении.

Сборная Аргентины обыграла Египет в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2). На 58-й минуте, когда египтяне вели со счетом 1:0, Летескье не засчитал гол их нападающего Зико. В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба команды Саафан Эль-Сагир.

Ранее главный тренер сборной Египта Хоссем Хассан обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в поражении своей команды. «Мы выглядели лучше действующих чемпионов во всем, но на результат повлияли как внутренние факторы, так и внешние. Возможно, они хотели удержать чемпиона мира в этом соревновании, чтобы Месси оставался в числе претендентов», — сказал Хассан.

Аргентина вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится со сборной Швейцарии. Матч пройдет 12 июля в Канзас-Сити, США. Он начнется в 04:00 по московскому времени.

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