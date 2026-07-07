Ставки на слезы Роналду на чемпионате мира отказались засчитать

Платформа прогнозов Polymarket отказалась засчитать ставки клиентов на слезы Роналду на ЧМ

Платформа прогнозов Polymarket отказалась засчитать ставки клиентов на слезы нападающего Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщается на сайте компании.

На исход, где условием считалось, что слезы должны быть явно видны, а Роналду должен находиться на поле или скамейке запасных, поставили свыше пяти миллионов долларов. После поражения Португалии от Испании (0:1) Polymarket отметила результат как «нет», хотя в сети появились фотографии Роналду с заплаканным лицом.

Пользователи платформы уже дважды оспаривали это решение. Окончательное решение обещают принять в течение двух дней.

До старта чемпионата мира букмекеры оценили вероятность слез Роналду во время турнира. Вероятность того, 41-летний футболист заплачет во время турнира, оценивали в 73 процента.