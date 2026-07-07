Ставки на слезы Роналду на чемпионате мира отказались засчитать

Платформа прогнозов Polymarket отказалась засчитать ставки клиентов на слезы нападающего Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщается на сайте компании.
На исход, где условием считалось, что слезы должны быть явно видны, а Роналду должен находиться на поле или скамейке запасных, поставили свыше пяти миллионов долларов. После поражения Португалии от Испании (0:1) Polymarket отметила результат как «нет», хотя в сети появились фотографии Роналду с заплаканным лицом.
Пользователи платформы уже дважды оспаривали это решение. Окончательное решение обещают принять в течение двух дней.
До старта чемпионата мира букмекеры оценили вероятность слез Роналду во время турнира. Вероятность того, 41-летний футболист заплачет во время турнира, оценивали в 73 процента.