Создатели GTA извинились за провал игры

Создатели провального ремастера игр GTA спустя пять лет извинились за релиз

Студия Grove Street Games, которая разработала ремастеры классических игр серии GTA, извинилась за провальный релиз. Об этом сообщает издание Wccftech.

В ноябре 2021 года вышли ремастеры игр GTA — III, Vice City и San Andreas. Из-за технических проблем и высокой стоимости тайтлов событие сопровождалось негативной реакцией геймеров. Спустя пять лет студия Grove Street Games, которая занималась разработкой ремастеров, отреагировала на критику игроков.

В разговоре с журналистами разработчики, которых наняла Rockstar Games, рассказали, что сожалеют о том, что игры не понравились сообществу. Руководитель студии Томас Уильямсон заявил, что согласен с большинством отзывов геймеров, и назвал выпуск качественного ремастера культовых игр крайне сложной задачей. Он отметил, что важную роль в восприятии играют ностальгические чувства пользователей, которые могли ожидать другого от переиздания любимых игр. «Мы считаем эти игры действительно важными в истории видеоигр, поэтому я благодарен за возможность работать над ними», — заключил Уильямсон.

По словам журналистов Wccftech, Grove Street Games и Rockstar Games понесли значительный репутационный ущерб. «Наверное, они усвоили урок: когда вы возвращаетесь к таким культовым играм, как GTA III, Vice City и San Andreas, лучше не играть с ностальгией людей», — заключили авторы.

В конце июня российские ретейлеры открыли предзаказ на игру GTA VI. Стоимость релиза в России составит около 10 тысяч рублей, игра выйдет 19 ноября 2026 года.