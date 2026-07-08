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16:44, 8 июля 2026Наука и техника

Создатели GTA извинились за провал игры

Создатели провального ремастера игр GTA спустя пять лет извинились за релиз
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock / Fotodom

Студия Grove Street Games, которая разработала ремастеры классических игр серии GTA, извинилась за провальный релиз. Об этом сообщает издание Wccftech.

В ноябре 2021 года вышли ремастеры игр GTA — III, Vice City и San Andreas. Из-за технических проблем и высокой стоимости тайтлов событие сопровождалось негативной реакцией геймеров. Спустя пять лет студия Grove Street Games, которая занималась разработкой ремастеров, отреагировала на критику игроков.

В разговоре с журналистами разработчики, которых наняла Rockstar Games, рассказали, что сожалеют о том, что игры не понравились сообществу. Руководитель студии Томас Уильямсон заявил, что согласен с большинством отзывов геймеров, и назвал выпуск качественного ремастера культовых игр крайне сложной задачей. Он отметил, что важную роль в восприятии играют ностальгические чувства пользователей, которые могли ожидать другого от переиздания любимых игр. «Мы считаем эти игры действительно важными в истории видеоигр, поэтому я благодарен за возможность работать над ними», — заключил Уильямсон.

По словам журналистов Wccftech, Grove Street Games и Rockstar Games понесли значительный репутационный ущерб. «Наверное, они усвоили урок: когда вы возвращаетесь к таким культовым играм, как GTA III, Vice City и San Andreas, лучше не играть с ностальгией людей», — заключили авторы.

В конце июня российские ретейлеры открыли предзаказ на игру GTA VI. Стоимость релиза в России составит около 10 тысяч рублей, игра выйдет 19 ноября 2026 года.

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