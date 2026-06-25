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20:37, 25 июня 2026Наука и техника

Стала известна цена GTA VI в России

Стоимость GTA VI в России составит около 10 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock / Fotodom

Российские ретейлеры открыли предзаказ на игру GTA VI. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В конце июня разработчик тайтла Rockstar Games открыл предзаказ на тайтл. Примерно в один день с Rockstar заказы на игру начали принимать крупные российские магазины.

Так, в «М.Видео» рассказали, что стоимость игры для консоли PlayStation 5 составит 9999 рублей. Оформить предзаказ можно будет на сайте торговой сети в начале июля. В сообщении компании говорится, что Grand Theft Auto VI называют главным игровым событием десятилетия.

Также о предзаказах на игру объявили в магазине re:Store. Сеть будет продавать две версии GTA VI — стандартную и Ultimate Edition с дополнительным контентом. Стоимость игр составит 10 990 и 13 990 рублей соответственно.

На цифровых площадках Sony и Microsoft издания игр стоят 80 и 100 долларов (6 и 7,6 тысячи рублей соответственно). Релиз игры намечен на 19 ноября 2026 года.

Ранее независимый эксперт Александр Кузьменко заявил, что россияне спокойно смогут приобрести GTA VI. По словам специалиста, за последние три года вопрос о доступности различного иностранного контента для россиян прекрасно решился.

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