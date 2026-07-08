В Крыму объяснили отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки

Константинов: Отказ Киева забрать тела солдат из Константиновки связан с поддержкой Запада

Отказ забрать тела солдат из Константиновки связан с финансовой поддержкой Запада, которую Киев боится потерять. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Российский парламентарий заявил, что после саммита НАТО в Анкаре украинские власти готовы откреститься от своих солдат, оставленных в Константиновке, чтобы получить новые транши.

«Признание больших потерь не бьется с победными отчетами [украинского лидера Владимира] Зеленского», — объяснил Константинов.

Ранее в Минобороны России заявили, что Киев по линии спецслужб отказался от предложения по гуманитарной акции в Константиновке после перехода города под контроль российских военных.