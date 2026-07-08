50-летняя Тина Канделаки показала лицо без макияжа

50-летняя телеведущая Тина Канделаки показала естественную внешность на видео

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки показала естественную внешность. Видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость записала в Stories новый ролик, в котором обратилась к подписчикам с призывом больше заниматься спортом. В нем она предстала в белом облегающем топе с глубоким декольте и ярко-синих лосинах. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были собраны в короткий хвост.

В сентябре прошлого года Тина Канделаки высказалась о пластических операциях. Тогда телеведущая заявила, что для замедления старения не хватит только аппаратных процедур. Помимо этого, по ее словам, важно правильно подобрать уход за кожей, а также регулярно ходить на массажи и чистки к косметологу.