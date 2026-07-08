Страны Европы решили создавать дальнобойное оружие без США

Британия объявила о новой программе НАТО по созданию дальнобойного оружия без участия США

Великобритания объявила о новой программе НАТО по созданию дальнобойного оружия без участия США. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Отмечается, что недавно объявивший об отставке премьер-министр королевства Кир Стармер соберет на саммите НАТО в Анкаре около десятка европейских партнеров, чтобы запустить новую инициативу, в рамках которой страны альянса потратят 50 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет на «развитие возможностей нанесения высокоточных ударов для укрепления обороны».

Согласно заявлению правительства Великобритании, новые системы должны поражать цели на расстоянии не менее 300 километров, а в отдельных случаях — более 2 тысяч километров, и станут одними из самых современных дальнобойных вооружений, которыми будет располагать НАТО.

«Наш новый комплекс высокоточных ударных средств позволит нашим войскам наносить удары по целям на расстоянии сотен километров с высокой точностью, укрепляя НАТО и сдерживая наших противников», — отметил министр обороны страны Дэн Джарвис.

Ранее Стармер объявил о планах увеличить расходы на оборону с текущих 54 миллиардов до 80 миллиардов фунтов стерлингов к 2029 году.