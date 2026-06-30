Великобритания увеличит оборонные расходы

Стармер: Великобритания инвестирует 15 миллиардов фунтов в оборону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах увеличить расходы на оборону с текущих 54 миллиардов до 80 миллиардов фунтов стерлингов к 2029 году, говорится на сайте правительства.

«Эти рекордные инвестиции ставят во главу угла безопасность британского общества, преображая наши вооруженные силы и обеспечивая их оборудованием, необходимым для ведения боевых действий и защиты нашей страны. Каждый фунт, вложенный в этот план, окупится дважды», — пояснил премьер.

Правительство планирует направить средства на модернизацию национальных вооруженных сил, укрепление ядерного сдерживания, а также на трансформацию беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.

Ключевое значение придается сотрудничеству с Италией и Японией в сфере развития боевой авиации.

Ранее генеральный секретарь НАТО призвал страны альянса увеличить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс на фоне новых угроз безопасности в европейском регионе. По его словам, расширение производства в оборонной сфере станет одной из главных задач НАТО в среднесрочной перспективе.