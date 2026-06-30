Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:25, 30 июня 2026Мир

Великобритания увеличит оборонные расходы

Стармер: Великобритания инвестирует 15 миллиардов фунтов в оборону
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Steve Lewis / Ministry of Defence / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах увеличить расходы на оборону с текущих 54 миллиардов до 80 миллиардов фунтов стерлингов к 2029 году, говорится на сайте правительства.

«Эти рекордные инвестиции ставят во главу угла безопасность британского общества, преображая наши вооруженные силы и обеспечивая их оборудованием, необходимым для ведения боевых действий и защиты нашей страны. Каждый фунт, вложенный в этот план, окупится дважды», — пояснил премьер.

Правительство планирует направить средства на модернизацию национальных вооруженных сил, укрепление ядерного сдерживания, а также на трансформацию беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.

Ключевое значение придается сотрудничеству с Италией и Японией в сфере развития боевой авиации.

Ранее генеральный секретарь НАТО призвал страны альянса увеличить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс на фоне новых угроз безопасности в европейском регионе. По его словам, расширение производства в оборонной сфере станет одной из главных задач НАТО в среднесрочной перспективе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще в одном российском регионе предложили готовиться к лимитам по топливу

    В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за топлива

    Стало известно о смерти матери погибшего под Москвой при атаке ВСУ шестимесячного ребенка

    Россиян предупредили об опасности напитков со льдом

    Генсек НАТО оценил предположения об отходе США от альянса

    Число пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковью выросло

    Основатель бренда Revyline Обушенков назвал женщин «жирненькими» и нарвался на отмену

    Назван средний заработок москвича в 2026 году

    В России высказались о войне с Европой в 2030 году

    Российский школьник спас двух тонувших детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok