Невыездные россияне задолжали более 1,6 триллиона рублей

Россияне, выезд которых ограничен из-за долгов, задолжали в общей сложности 1,6 триллиона рублей, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомства, на 1 декабря 2020 года в России действовало более 4,1 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. При этом более 532 тысяч из них приходилось на должников по алиментам. Их общий долг превышает 115 миллиардов рублей.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России сообщили, что, более четырех миллионов россиян числятся в списках невыездных должников в преддверии Нового года. По данным на 1 декабря 4,1 миллиона граждан получили постановление о временном запрете права на выезд должников из России. Это на 700 тысяч больше, чем годом ранее. Чаще всего из страны не могут выехать злостные неплательщики алиментов и должники по кредитам. Наиболее часто за последние годы ограничения стали выносить и в отношении забывающих оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги.