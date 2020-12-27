Россиянам назвали причины запрета на выезд из страны

Более четырех миллионов россиян числятся в списках невыездных должников в преддверии Нового года, рассказали ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Так, по данным на 1 декабря 4,1 миллиона граждан получили постановление о временном запрете права на выезд должников из России. Это на 700 тысяч больше, чем годом ранее.

Там также назвали наиболее частые причины, из-за которых россияне не могут покинуть страну. Как правило ограничение выезда применяется в основном к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам. Наиболее часто за последние годы ограничения стали выносить и в отношении забывающих оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги.

В ФССП сообщили, что к началу декабря невыездные должники в общей сложности погасили долги на общую сумму 41,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, взыскали десятки миллиардов рублей. По данным Федеральной службы судебных приставов, за десять месяцев этого года невыездные из-за долгов жители России выплатили около 36 миллиардов рублей.