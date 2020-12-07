С невыездных из-за долгов россиян взыскали десятки миллиардов рублей

С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, взыскали десятки миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным властей, за десять месяцев этого года невыездные из-за долгов жители России выплатили около 36 миллиардов рублей.

Ранее в пресс-службе федерального органа сообщили, что за год число должников, которые не могут выехать из России за границу, выросло на 20 процентов и достигло четырех миллионов граждан.

Отмечается, что в ФССП такую меру считают эффективной и часто применяют ее в отношении злостных неплательщиков долгов. Ограничение могут ввести при долге в 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от 10 тысяч рублей. Пограничники не позволят уехать россиянину до тех пор, пока тот не погасит задолженность.