Эксперт назвал рискующих остаться без воды и света россиян

Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко назвал агентству «Прайм» россиян, которые рискуют с 1 января 2021 года остаться без света и воды за долги по ЖКХ.

Эксперт пояснил, что на уплату долга дается определенное время — если потребитель погасил хотя бы часть долга, это уже становится поводом для того, чтобы его от ресурса не отключать. При этом если человек проигнорирует первое предупреждение, он получит второе, и только потом управляющая компания может обратиться в суд с просьбой о взыскании долга.

Специалист отметил, что у каждого должника есть достаточно времени, чтобы погасить долг и не доводить ситуацию до крайней степени. Однако если должник на протяжении долгого времени игнорирует предупреждения о том, что ему могут отключить свет или воду, к делу подключатся судебные приставы.

По его словам, лучше до такой ситуации не доводить, и, начиная с нового года, постепенно выплачивать долги по услугам ЖКХ.

Ранее в декабре сообщалось, что крупные штрафы за неоплату ЖКУ в наступающем 2021 году могут начислить россиянам на весь образовавшийся в 2020-м долг. Чиновники не прописали четкие правила отмены моратория на пени и штрафы, введенного весной на фоне распространения коронавируса.