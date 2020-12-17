Мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ предложили продлить до 2022 года

Период, когда с россиян не взыскиваются пени и штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), должен быть продлен на год — до 1 января 2022-го. С таким предложением выступила «Справедливая Россия», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции в Госдуме.

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, уточняет агентство. В «Справедливой России» указали, что до истечения срока действия моратория на взимание штрафов осталось всего две недели — с 1 января 2021-го граждане снова столкнутся с ростом расходов на коммунальные услуги. При этом «многим россиянам не хватает денег на покупку продуктов, товаров первой необходимости», подчеркнули в пресс-службе фракции. Там полагают, что россиянам нечем платить за ЖКУ. Продление моратория, по мнению авторов инициативы, позволит облегчить финансовое бремя россиян.

Ранее в декабре сообщалось, что крупные штрафы за неоплату ЖКУ в наступающем 2021 году могут начислить россиянам на весь образовавшийся в 2020-м долг. Чиновники не прописали четкие правила отмены моратория на пени и штрафы, введенного весной на фоне распространения коронавируса.

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