Россиянам пообещали умеренный рост тарифов ЖКХ

Россиянам не нужно опасаться резкого увеличения коммунальных тарифов в 2021 году, так как их рост зависит от уровня инфляции. Об этом информационному агентству URA.RU заявил член общероссийского общественного движения «За права человека», эксперт по жилищному праву и сфере ЖКХ Виктор Федорук.

Специалист пообещал умеренный рост тарифов ЖКХ, отметив, что масштабы повышения зависят от уровня инфляции с вычетом из этого показателя 1 процента. «Есть соответствующий закон. Сейчас правительство не прогнозирует инфляцию такого уровня, чтобы тарифы ЖКХ сильно выросли», — подчеркнул Федорук.

Он также заявил, что провокаторы могут распространять информацию об отключении воды и электричества после отмены моратория на начисление штрафов за неоплату услуг ЖКХ. «Слухам об отключении воды и электричества, так же как и слухам про резкое повышение тарифов, верить не стоит. Их распространяют какие-то провокаторы, чтобы портить людям настроение», — пояснил эксперт. Он указал, что права граждан защищены, и посоветовал им следить за инфляцией и изучать законодательство.

Ранее, в октябре, были раскрыты способы экономии на услугах ЖКХ. Эксперты посоветовали гражданам учитывать место и способ оплаты ЖКУ: так, при оплате через терминалы самообслуживания в любом банке комиссии меньше, чем через оператора, а некоторые банки вообще не берут комиссию. Кроме того, экономить позволяет разумное потребление ресурсов.

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