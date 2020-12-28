Россияне стали брать рекордно большие кредиты на покупку автомобиля

В ноябре этого года средний размер выданных автокредитов в России составил рекордные 880,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5,7 процента, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1397,1 тысячи рублей), Московской области (1114,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (1093 тысячи). Россияне стали активнее брать кредиты на покупку машины благодаря отложенному спросу, который сформировался весной, в период жестких карантинных ограничений, отметили эксперты.

Спрос также подстегивается тем, что покупатели ожидают повышения цен на автомобили. Ранее эксперты агентства «Автостат» предположили, что в 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России может вырасти на 10 процентов.

Продажи новых автомобилей в стране выросли в ноябре на 5,9 процента (до 157 580 единиц) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок продолжает расти третий месяц подряд.